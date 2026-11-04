ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਟਰੰਪ: 'ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿੱਤਦਾ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 4, 2026 at 3:30 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ (CBS News) ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"
#USMidtermElections | President of the United States Donald Trump posts on Truth Social; "I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won in a landslide..." https://t.co/8xkCPTPKPM— ANI (@ANI) November 4, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ।" ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' (Truth Social) 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 'MAGA' ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ "VETO" (ਵੀਟੋ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 'ਵੀਟੋ' ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।"
ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਉਹ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ (Fox News) ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ "ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ।"
'ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਟੈਲਾਰਿਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾਰਲੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਈਦ - ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਈਕ ਰੋਜਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੌਏ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
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