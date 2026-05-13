ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਟਰੰਪ, ਮੁੜ ਬੋਲੇ- ਤੇਹਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਧਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ।
By PTI
Published : May 13, 2026 at 9:16 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।" ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।" ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ, ਏਰਿਕ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ (ਟੈਸਲਾ), ਟਿਮ ਕੁੱਕ (ਐਪਲ), ਲੈਰੀ ਫਿੰਕ (ਬਲੈਕਰੌਕ), ਅਤੇ ਕੈਲੀ ਔਰਟਬਰਗ (ਬੋਇੰਗ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ਮੈਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਾਈਕਸ, ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਚੱਕ ਰੌਬਿਨਸ, ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਦੇ ਜਿਮ ਐਂਡਰਸਨ, ਜੀਈ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਐਚ. ਲਾਰੈਂਸ ਕਲਪ ਜੂਨੀਅਰ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸੋਲੋਮਨ, ਇਲੂਮਿਨਾ ਦੇ ਜੈਕਬ ਥਾਈਸਨ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਮੀਬਾਚ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਨਾ ਪਾਵੇਲ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਮਹਿਰੋਤਰਾ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਆਨ ਮੈਕਇਨਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।