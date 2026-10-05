ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' (Truth Social) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : October 5, 2026 at 12:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ" ਵਿੱਚ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੋਮਵਾਰ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-
"ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ! ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ... ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ!!! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ DJT।"
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
https://t.co/hWv232q7cW— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
98.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ 47.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲੂਲਾ ਨੂੰ 44.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੂਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।