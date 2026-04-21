ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜਿੱਤ' ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਵਰਗੀਆਂ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
By ANI
Published : April 21, 2026 at 7:42 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ "ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ..."
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- "ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਅਸਫ਼ਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼', ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟭𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2026
I’m winning a War, BY A LOT, things are going very well, our Military has been amazing and, if you read the Fake News, like The Failing New York Times, the absolutely horrendous and…
"ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਰਨਵੇਅ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ-ਰੋਕੂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼-ਰੋਕੂ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ (ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ' ਹੈ!) ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, 'ਨਾਕਾਬੰਦੀ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ!"
ਉਹ (ਈਰਾਨ) ਹਰ ਰੋਜ਼ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰ ਔਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ! ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੌਤਾ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।