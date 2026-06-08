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ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ'; ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

CEASEFIRE SAYS TRUMP
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 7:44 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ "ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: "ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ! 'ਸ਼ਾਂਤੀ' 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। 'ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ' ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ।"

CEASEFIRE SAYS TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। (Truth Social Media)

ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੌਥੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ; ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਦੇਘ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੁਆਰਾ "ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ" ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ "ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ" ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ "ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ: ਜੇਕਰ 'ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਧੁਰੇ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।" "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਧੁਰਾ" ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ।"

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ
ISRAEL AND IRAN
CEASEFIRE SAYS TRUMP

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