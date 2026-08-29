ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 65 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ" ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
By ANI
Published : August 29, 2026 at 10:28 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ "ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੌਦੇ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ" ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
"ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ!"
ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
EIA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 303 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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