ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਟਰੰਪ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਟਰੰਪ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 22, 2026 at 7:09 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਝੱਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਯਾਤ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਧਰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🇺🇸 President Donald Trump says he is raising the worldwide tariffs on goods entering the United States from 10 percent to 15 percent " effective immediately," a day after the supreme court largely struck down his sweeping duties.— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2026
trump said on his truth social platform that after… pic.twitter.com/LInnnqfCT7
'ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।