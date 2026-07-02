ETV Bharat / international

ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ।

emergency water landing of US helicopter
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ANI

Published : July 2, 2026 at 9:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਨਾਮਾ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਫਲੀਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਫਲੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ET 'ਤੇ, USS ਜਾਰਜ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ (CVN 77) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ MH-60S ਸੀ ਹਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰੂ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।"

4 ਚਾਲਕ ਦਲਾਂ ਚੋਂ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, 1 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਰਜ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲਾਪਤਾ ਏਅਰਕ੍ਰੂਮੈਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ "ਜਾਂਚ" ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੀਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਹੈ।"

ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
EMERGENCY WATER LANDING
ARABIAN SAGAR
US NAVY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.