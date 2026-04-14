ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ 15 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 15 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

US Iran Conflicts
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (AFP)
By ANI

Published : April 14, 2026 at 8:58 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਐਸਐਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਅਤੇ 11 ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

11 ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ

ਤਾਇਨਾਤ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਐਸਐਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ, 11 ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸ ਬੈਨਬ੍ਰਿਜ, ਯੂਐਸਐਸ ਥਾਮਸ ਹਡਨਰ, ਯੂਐਸਐਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਈ. ਪੀਟਰਸਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਯੂਐਸਐਸ ਡੇਲਬਰਟ ਡੀ. ਬਲੈਕ, ਯੂਐਸਐਸ ਜੌਨ ਫਿਨ, ਯੂਐਸਐਸ ਮਾਈਕਲ ਮਰਫੀ, ਯੂਐਸਐਸ ਮਿਤਸ਼ਰ, ਯੂਐਸਐਸ ਪਿੰਕਨੀ, ਯੂਐਸਐਸ ਰਾਫੇਲ ਪੇਰਾਲਟਾ, ਯੂਐਸਐਸ ਸਪ੍ਰੂਆਂਸ, ਅਤੇ ਯੂਐਸਐਸ ਮਿਲਿਅਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਪੋਲੀ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ, ਯੂਐਸਐਸ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼, ਅਤੇ ਯੂਐਸਐਸ ਰਸ਼ਮੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

"ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ..."

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।

"ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਂ..."

ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਧਮਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ।"

"ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ..."

ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

