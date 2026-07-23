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ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ: ਸੇਂਟਕਾਮ

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

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ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 1:09 PM IST

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ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।"

ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ "ਝੜਪ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

'ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗ ਮੱਨੁਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਬ ਅਤੇ ਲਾਮਾਰਡ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। IRGC ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

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US FRESH STRIKES AGAINST IRAN
US STRIKES AGAINST IRAN
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