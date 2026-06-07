ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਰਾਨ
ਇਸ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
By ANI
Published : June 7, 2026 at 12:05 PM IST
ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (UAVs) ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਈਰਾਨੀ "ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ" ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"
ਇਹ ਡਰੋਨ ਰੋਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਰੂਕ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਮ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਡਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਵੈਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਇਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ; ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ - ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ - ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਮੋਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਰੁਡੋਲਫ ਹੇਕਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।