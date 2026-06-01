ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ

ਇਹ ਤੰਗ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

STRAIT OF HORMUZ
By PTI

Published : June 1, 2026 at 10:11 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਜਲਮਾਰਗ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ - ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ - ਨੂੰ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੂਟ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਰਸਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸਨੂੰ "ਡਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

