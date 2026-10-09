ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਮੇਜਰ ਨਿਦਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।"
Published : October 9, 2026 at 9:05 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਸ਼ੂਟਰ ਨਿਦਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ
ਹਸਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਹੁੱਡ ਵਿਖੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਂਟਾਗਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ X ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਨ "ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ।"
ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਫਾਂਸੀ
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ USS ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਜੈਕ ਪੋਸੋਬਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।" ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਐਡੀ ਸਲੋਵਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 1945 ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ?
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਪੋਸੋਬਿਕ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।" ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਸਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਫਾਂਸੀ 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਨਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 11 ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ 1916 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਸਨ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਸਨ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੌਲਵੀ ਅਨਵਰ ਅਲ-ਅਵਲਾਕੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਲਾਹ ਨੇ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2015 ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।