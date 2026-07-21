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ਈਰਾਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ

ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ (IRGC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੋਇੰਗ C-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ III ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ P-8 ਪੋਸੀਡਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

US military attacks on Iran
ਈਰਾਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ((IANS))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 11:56 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।ਉਭੀਵੀ ਹਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ USS ਬਾਕਸਰ (LHD 4) 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਡਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, CENTCOM ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ, ਸੇਪਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਾਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੋਇੰਗ C-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ III ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ P-8 ਪੋਸੀਡਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ MQ-9 ਰੀਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ "ਹਮਲਿਆਂ" ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CENTCOM ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ
ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ
CENTCOM
US LAUNCHES FRESH STRIKES ON IRAN
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