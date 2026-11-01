US Midterm Elections 2026: ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ?
ਤਾਜ਼ਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧਾਏਗੀ, ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੌੜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ
ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NPR/PBS ਨਿਊਜ਼/ਮੈਰਿਸਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ (52% ਬਨਾਮ 39%) ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਟਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼/ਇਪਸੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ NPR/PBS ਨਿਊਜ਼/ਮੈਰਿਸਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ-ਐਨਓਆਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਇਟਰਜ਼/ਇਪਸੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੈਲਪ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈਰਿਸ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। The Economist/YouGov ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਨੇਟ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 47 ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 51 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ)। ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ 6.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੇਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿੱਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।