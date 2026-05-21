ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ 'ਮਾੜਾ' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By ANI

Published : May 21, 2026 at 12:56 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ "ਬੁਰਾ" ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ - ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ: ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਿਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ - ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ (ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ), ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 13 ਲੋਕ ਗੁਆਏ - ਹੁਣ, 13 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 'ਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੋਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ?' ਮੈਂ 13 ਲੋਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ 13 ਲੋਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ - ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"

ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ - ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਘਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦੇ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਬਘਾਈ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੀ ਈਰਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

