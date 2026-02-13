ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਨੇ 'EXILE Act' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
February 13, 2026
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਨੇ 'ਐਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਏਟਿਵ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਲ ਐਕਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਸਟੀਊਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ EXILE ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
Today I’m filing legislation to end the H-1B visa program.— Congressman Greg Steube (@RepGregSteube) February 9, 2026
American workers have been ripped off by the corrupt H-1B visa program for far too long. Corporations have repeatedly abused this system to help their bottom line by importing cheaper foreign labor which has suppressed… pic.twitter.com/q6AUE4s0LJ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ H-1B ਵਰਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। H-1B ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ "ਨੁਕਸਾਨ" ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FedEx ਦੁਆਰਾ H-1B ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 250 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸਨ ਨੇ 540 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ।