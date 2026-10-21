ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਉੱਠੀ FBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਉੱਠੀ FBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
105 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਐਫਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
By IANS
Published : October 21, 2026 at 10:13 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਲਗਭਗ 105 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ (ਬਾਲਾਜੀ) ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੰਗ'
ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੂਰਾ ਇਲੀਨੋਇਸ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ, ਟੈਮੀ ਡਕਵਰਥ, ਐਂਡੀ ਕਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੌਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਦਾ 19 ਸਾਲਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਸ ਪਾਪੌਰਾਕਿਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੋਰਕੀਸ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੱਕੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ'
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ X 'ਤੇ 542,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 240 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ।" ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਔਰੋਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ,"। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।