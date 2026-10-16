ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਫਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 9:27 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
On Sunday, a white supremacist targeted Indian Americans at a Hindu temple in Illinois and attempted to carry out a mass shooting. Hate and violence like that have no place in America, and no one should have to worry about their safety while worshipping. I’m relieved to hear that @CongressmanRaja and his family are safe, and thankful for the quick action of law enforcement to prevent this tragedy before it happened.— Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) October 15, 2026
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਔਰੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੋਸ ਪਾਪੌਰਾਕਿਸ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਔਰੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਮਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਈਫਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
The alleged plot to massacre Hindu Americans as they gathered to worship in Illinois is pure evil. No American should ever fear for their life because of their faith, race, or ancestry. Religious liberty is a cornerstone of our nation, and defending it is among our government's most solemn responsibilities. I stand with the Hindu-American community, both on Long Island and across our nation. I commend those who reported these threats and the Law Enforcement officers who acted to protect innocent lives. Anti-Hindu hatred has no place in America, and those who threaten innocent lives must be held accountable to the fullest extent of the law.— Congressman Nick LaLota (@RepLaLota) October 15, 2026
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਨੇ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,"।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ @CongressmanRaja ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ,"।
I stand in strong support with @CongressmanRaja, his family, Indian American, & Hindu communities across the country. No one should have to live in fear of violence for how they worship. Grateful for the swift actions of law enforcement that handled this threat. As a nation, we must vehemently condemn violence & hatred in all forms.— Rep. Suzan DelBene (@RepDelBene) October 15, 2026
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," । ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਗੋਰੇ ਸਰਬੋਤਮਤਾਵਾਦੀ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ "ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ" ਹਨ।
'ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੇ"।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ "ਡਰ ਗਏ" ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਰਬਉੱਚਵਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
I’m horrified to learn that Congressman Krishnamoorthi and his family were worshipping when a white supremacist attempted a mass shooting targeting Indian Americans. This incident is a stark reminder of the threats facing Hindu communities and other communities targeted by religious and racial hatred. Every American has the right to worship in peace. Congress must do more to combat hate-fueled violence and protect our communities from these threats.— Ami Bera, M.D. (@RepBera) October 15, 2026
ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ-ਭੜਕਾਊ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਸੁਜ਼ਾਨ ਡੇਲਬੇਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ-ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਿਕ ਲਾਲੋਟਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ "ਕਤਲੇਆਮ" ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ "ਸਰਾਸਰ ਬੁਰਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
I am incredibly alarmed about the alleged attempt by a white supremacist to commit an act of mass violence at a Hindu temple in Aurora, Illinois, and I thank law enforcement for their swift response. Anti-Indian and anti-Hindu rhetoric is at an alarming level in America, and now we are seeing that hatred turn into violence. Bigotry against any community has no place in America, and I remain committed to ensuring that everyone, regardless of their race or religion, can live and practice their faith openly in our country.— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। "ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।"
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ) ਜੋਸ਼ ਗੋਟਥਾਈਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"