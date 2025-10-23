ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਥਾਮਸ ਆਰ. ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
Published : October 23, 2025 at 2:55 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਮਸ ਆਰ. ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ...
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ (ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ) ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਾ ਰੱਖਣ।"
ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਲਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ "ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ" ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ... ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਖਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"
ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ
ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਜਬ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁੰਨਤ ਮੁਆੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ, ਵਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਕਟ
ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੂਡੋਫੋਲੀਕੁਲਾਈਟਿਸ ਬਾਰਬੇ (PFB) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਕਟ (RFRA) ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਓਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ RFRA ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਯੰਗ ਕਿਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ
ਸੁਓਜ਼ੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਮੁਸਲਿਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 40ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ।"