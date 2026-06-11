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ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਵਾਧੂ ਸਵੈ- ਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

US self-defense strike
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਅਕਾਊਂਟ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਨਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮ

ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਰਿਕ ਅਤੇ ਮਿਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਮ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਰਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਏਰਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਲ-ਹਾਰੀਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

'ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਹਮਲੇ'

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

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