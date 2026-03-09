ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਈਰਾਨ: ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 9, 2026 at 6:43 PM IST
US ISRAEL IRAN WAR: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਵਾਈ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ
1332: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,332 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
12: ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
06: ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
330,000: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 330,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ (ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
165: 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੀਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਜਾਰੇਹ ਤਾਇਬੇਹ" (ਦਿ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੀ) ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 165 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ
40: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਚੋਟੀ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
48: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ?
3,000: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 43 ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2,500: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹਵਾਈ ਸਰਬੋਤਮਤਾ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,500 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਕਮੀ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੋਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਬਚੇ ਹਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (IDF) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਬਚੇ ਹਨ।
30 ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼: ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2,000 ਹਥਿਆਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
500: ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ।
2,000: ਈਰਾਨ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
27 ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਬਹਿਰੀਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ (ਯੂਕੇ) ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ
$3.7 ਬਿਲੀਅਨ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CSIS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹31,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਗਭਗ $891 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
11,000: CNN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
" there will be no deal with iran except unconditional surrender!... iran will have a great future. 'make iran great again (miga!).'” - president donald j. trump 🇺🇸 pic.twitter.com/H2HKkBVkww— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
28.02.2026: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ" ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ "ਰੋਅਰਿੰਗ ਲਾਇਨ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਦ ਲੈਣ।
86 ਸਾਲਾ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੀਨਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 165 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 201 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 747 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ 31 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
01.03.2026: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨੌਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਤ ਸ਼ੇਮੇਸ਼ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ IRGC ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 48 ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ F-15E ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਈਗਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
02.03.2026: 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ LNG ਉਤਪਾਦਕ ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
03.03.2026: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 787 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾ, ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ IRGC ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।
04.03.2026: ਸੰਯੁਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ "ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵਉੱਚਤਾ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ 2,500 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ "ਉਡੀਕ" ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਤਾਨਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 2,000 ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਦੁਬਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,045 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ "ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 53-47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਡੇਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 87 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
05.03.2026: ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,045 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 33 ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ Su-35 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼, ਆਇਰਿਸ ਦੇਨਾ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
06.03.2026: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,332 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਜਤਬਾ (ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ "ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ" ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।