ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ !
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 7:47 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਈਰਾਨੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇਵੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ "ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ" ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਟਿਮ ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 'ਐਂਡੁਰਿਲ ਡਾਈਵ-ਐਲਡੀ' ਡਰੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ" ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ "ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਨਾਰ ਜਾਂ ਰਾਡਾਰ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।" ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"