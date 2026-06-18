ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 10:18 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 'ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
🇮🇷🇺🇸 Iranian President Masoud Pezeshkian signing the MoU. https://t.co/B7qkUYs9UB pic.twitter.com/WP99WrHtVU— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
'ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ'
ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" 14 ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟਾਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।