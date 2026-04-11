ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

By ANI

Published : April 11, 2026 at 1:23 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ

ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ: ਟਰੰਪ

ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਗਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਦਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

