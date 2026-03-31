ETV Bharat / international

ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਢੇਰ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

US Iran Israel War Update: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?

IRAN US ISRAEL WAR
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

US Iran Israel War Update: ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਰਕਾਰ" ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਏਐਫਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਯੂਏਈ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਆਈਡੀਐਫ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹਨ - ਕੈਪਟਨ ਨੋਆਮ ਮੈਡਮਨੀ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਬੇਨ ਕੋਹੇਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮ ਐਂਟੀਸ - ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਅਰਿੰਗ ਲਾਇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਆਈਡੀਐਫ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 43 ਸਾਲਾ ਉਰੀ ਪੇਰੇਟਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਹਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਾਜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇਗਾ

ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ IRIB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰਿਆਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ

ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ

ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATE
ISRAEL WAR UPDATE
WORLD WAR 3
ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ
US IRAN ISRAEL WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.