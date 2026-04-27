ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਫ਼ਰ

ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਫ਼ਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 27, 2026 at 12:51 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ
ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਓਲੀਵੀਆ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੂਟਨੀਤਕ" ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।'
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾ
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤਾਂ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।
ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਘਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।