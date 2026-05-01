ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋੜ: ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਲਈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2026 at 10:36 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹੂੰਚ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਟਰੰਪ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਮਝੋਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ 1973 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਇਸ ਅਰਥ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਕੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

