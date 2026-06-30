ETV Bharat / international

"ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ", ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਹੈ।

US India trade deal
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ (IANS)
author img

By PTI

Published : June 30, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ "ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 1% ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ'

ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਆਖਰੀ 1% ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, 'ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?'

"ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।"

-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ

"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
US INDIA TRADE DEAL UPDATES
US AMBASSADOR SERGIO GOR
TRUMP INDIA VISIT
US INDIA TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.