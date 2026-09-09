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ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1930 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

US CANADA TARIFFS WAR
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2026 at 11:49 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1930 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਹ ਉਪਾਅ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ; ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ, ਸੜਕੀ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ-ਟੇਰੇਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਬੋਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ-ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ-ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ...

ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਦੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਦਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ - ਖੁਦ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ - ਨੇ ਧਾਰਾ 338 ਪਾਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲੈਂਕ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਅ
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ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ
US CANADA TARIFFS WAR

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