ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ।
By ANI
Published : September 16, 2026 at 9:42 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਸ (ਚੀਨ, ਭਾਰਤ) ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ'
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 86-11 ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਰੂਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੈਨੀ ਹੋਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
'ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਉਪਬੰਧ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।