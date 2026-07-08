ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
By ANI
Published : July 8, 2026 at 7:54 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।" ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ।
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।" ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਮਲਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।"
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿਕ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।