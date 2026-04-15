ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : April 15, 2026 at 9:21 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ "ਆਰਥਿਕ ਕਹਿਰ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Treasury is moving aggressively with Economic Fury, maintaining maximum pressure on Iran. Financial institutions should be on notice that the department is leveraging the full range of available tools and authorities and is prepared to deploy secondary sanctions against foreign…— Treasury Department (@USTreasury) April 14, 2026
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ(ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, "ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਡੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:01 ਵਜੇ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਡੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।