ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਾਚੇ ਲਈ 428 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਹੋਣਗੇ।
Published : May 19, 2026 at 2:35 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਾਚੇ ਅਟੈਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ M777 ਅਲਟਰਾ-ਲਾਈਟ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $428 ਮਿਲੀਅਨ (₹4,121.74 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ M-777 A2 ਅਲਟਰਾ-ਲਾਈਟ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਫੀਲਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਡਿਪੂ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BAE ਸਿਸਟਮ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ
ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $198.2 ਮਿਲੀਅਨ (₹1,908.80 ਕਰੋੜ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ AH-64E ਅਪਾਚੇ ਸਸਟੇਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ M777A2 ਅਲਟਰਾ-ਲਾਈਟ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $230 ਮਿਲੀਅਨ (₹2,215.5 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਅਪਾਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। BAE ਸਿਸਟਮ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਅਪਾਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਏਈ ਸਿਸਟਮ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਐਚ-64ਈ ਅਪਾਚੇ ਸਸਟੇਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਉਪਕਰਣ
ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਉਪਕਰਣ) ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਪੇਅਰਜ਼, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ , ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਡਿਪੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।"