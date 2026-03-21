ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

US sale of Iran oil
author img

By ANI

Published : March 21, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (GMT) ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ-ਸਕੋਪ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 'ਸੱਪ ਦਾ ਸਿਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ' ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"

'ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ'

ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਬੈਰਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।"

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।" ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.