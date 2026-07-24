'ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'

'ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ANI
Published : July 24, 2026 at 12:06 PM IST
ਫਲੋਰੀਡਾ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਮਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਸੇਂਟਕਾਮ ਵਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼
ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੀਂ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ 12 ਸਰਜੀਕਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Since resuming the naval blockade against Iran nine days ago, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels and disabled 1 to prevent ships from entering or leaving Iranian ports or coastal areas. pic.twitter.com/zV8zAK0H2X— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ" ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026
"ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।" ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"