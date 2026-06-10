ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ"
ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : June 10, 2026 at 9:39 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ।
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ "ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।"
NOW: Iran shot down a highly sophisticated U.S. Army AH-64 Apache helicopter over the Strait of Hormuz confirmed by President Trump.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 9, 2026
President Trump says United States will respond to this attack. 👏
The world watches as the U.S. prepares its next move—the response will be… pic.twitter.com/NhmTj0sQA2
ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਮਲੇ ਦਾ "ਜਵਾਬ" ਦੇਵੇਗਾ।'
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ।" ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।