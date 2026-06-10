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ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ"

ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

US fires missiles at Iran after downing
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)
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By ANI

Published : June 10, 2026 at 9:39 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ।

ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ "ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਵਾਬ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਮਲੇ ਦਾ "ਜਵਾਬ" ਦੇਵੇਗਾ।'

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ।" ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।

TAGGED:

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APACHE HELICOPTER SHOT DOWN
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਹਮਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਰ
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