ਈਰਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ; 39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 4:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ $300 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕੇਲ) ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਦਫਤਰ (CBO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ $39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਆਓ ETV ਭਾਰਤ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਲਈ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 28.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਗ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਰੇਟਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕੇਲ) ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ 12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ $39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 124 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ $2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ $38 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ।
ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ
CBO ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ $2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2036 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ $64 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ $39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ $31.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ $7.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $900 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ II (D5LE) ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, GBU-57A/B ਮੈਸਿਵ ਆਰਡਨੈਂਸ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਰ (ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੰਬ), ਅਤੇ M4/M4A1 ਕਾਰਬਾਈਨ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਹੀਓ-ਕਲਾਸ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ II (D5LE) ਪਣਡੁੱਬੀ-ਅਧਾਰਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। GBU-57A/B ਮੈਸਿਵ ਆਰਡਨੈਂਸ ਪੈਨੇਟਰੇਟਰ (MOP) ਇੱਕ 13,600-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਕਰ-ਬਸਟਰ ਬੰਬ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। M4/M4A1 ਕਾਰਬਾਈਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SIG ਸੌਅਰ P320 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਾਈਡਆਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ F-15I ਅਤੇ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਅਪਾਚੇ ਅਟੈਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਡੌਲਫਿਨ-ਕਲਾਸ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਜੇਰੀਕੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਾਰੋਪ 'ਆਤਮਘਾਤੀ' ਡਰੋਨ, ਡੇਲੀਲਾਹ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਨਕਾ-ਸਤਰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ F-15I ਰਾਮ ਅਤੇ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬੰਬ (PGMs) ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ AH-64 ਅਪਾਚੇ ਅਟੈਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੇਰੀਕੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡੇਲੀਲਾਹ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰੋਪ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਡੌਲਫਿਨ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਈਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਹ-2 ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਖ਼ੈਬਰ ਸ਼ੇਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਬ-3 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਿਦ-136 ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ, ਸੌਮਰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਾਜਿਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਮਾਦ, ਗਦਰ-1 ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਸ਼ੇਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਹਿ-2 ਐਮਏਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਹੇਦ ਲੜੀ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੌਮਰ ਅਤੇ ਪਾਵੇਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।