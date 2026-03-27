ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

1861 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

US DOLLAR SIGNATURE
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 1861 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ'

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੀਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ'।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਬਦਬੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ'।-ਬੇਸੈਂਟ

'ਟਰੰਪ ਹਨ ਹੱਕਦਾਰ'

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬੀਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਛਾਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਨ।

TAGGED:

DONALD TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
PRESIDENT DONALD TRUMP
US DOLLAR SIGNATURE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.