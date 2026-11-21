ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ NSA ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ
ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 10:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ’ (RAW) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਖੁਦ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਫੈਲਾ ਨੇ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
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