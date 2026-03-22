ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ', ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ', ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : March 22, 2026 at 10:09 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗ ਲੈਂਡਸਮੈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ "ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇਿ ਹੋਏ ਕਤਲ
ਓਹੀਓ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈਂਡਸਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।
ਗੈਰ-ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ, ਆਰਚਰ ਬਲੱਡ ਨੇ "ਚੋਣਵੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਲੈਂਡਸਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1971 ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਬਲੱਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਲੱਡ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ।
"ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'
ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਲੈਂਡਸਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸਲੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਮੂਹਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਐਮਪੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।" ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 1971 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ', 'ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਈਵ Iran War Updates: ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹੋਰਮੁਜ਼, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, 100 ਜ਼ਖਮੀ
- ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ,ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
- Iran War Updates:ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ