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ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

US charges Lawrence Bishnoi, Goldy Brar for Hardeep Singh Nijjar killing in Canada in 2023
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 12:22 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਫਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿਲ ਐਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾਮ

ਐਫਬੀਆਈ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਕੇਟੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਕਤਲ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ 10 ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਸੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ, ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ [ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ] ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਬੇਰਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।"

ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

TAGGED:

LAWRENCE BISHNOI
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ
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