ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਯੂਕੇ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 7:51 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਸਾਦ ਦਾਊਦ ਅਲ-ਸਾਦੀ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ-ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫੇਅਰਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ।
20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਈਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੋਹਸੇਨ ਮੋਹਾਜੇਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਲ-ਹਸਾਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੈਨਹੱਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਜੈਮੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਬੇਸ, ਆਰਏਐਫ ਫੇਅਰਫੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।" "ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏਗੀ।" ਫੇਅਰਫੋਰਡ ਦੇ ਆਰਏਐਫ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ (160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਏਐਫ ਫੇਅਰਫੋਰਡ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਡਿਡ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਜੇਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੰਮ" ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?" ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਅਲ-ਹਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਾ" ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ "ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ।
ਅਲ-ਸਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼
ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਕੰਮ" ਅਤੇ "ਨੌਕਰੀ" ਸਮੇਤ ਕੋਡਿਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਫਿਰ ਵੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨੌਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਉਹ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਅਤੇ ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲ-ਸਾਦੀ, ਅਲ-ਹਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਜੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਹਸਾਨੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਜੰਗ ਕੈਦੀ" ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਇਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ।