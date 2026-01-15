ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 75 'ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

NO VISA FOR PAKISTAN BANGLADESH
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 15, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ "ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਰਾਂ" 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।"

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਭੂਟਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਊਬਾ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕੁਵੈਤ, ਲੀਬੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉਰੂਗਵੇ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

1. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ

2. ਅਲਬਾਨੀਆ

3. ਅਲਜੀਰੀਆ

4. ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ

5. ਅਰਮੀਨੀਆ

6. ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ

7. ਬਹਾਮਾਸ

8. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

9. ਬਾਰਬਾਡੋਸ

10. ਬੇਲਾਰੂਸ

11. ਬੇਲੀਜ਼

12. ਭੂਟਾਨ

13. ਬੋਸਨੀਆ

14. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

15. ਬਰਮਾ

16. ਕੰਬੋਡੀਆ

17. ਕੈਮਰੂਨ

18. ਕੇਪ ਵਰਡੇ

19. ਕੋਲੰਬੀਆ

20. ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ

21. ਕਿਊਬਾ

22. ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ

23. ਡੋਮਿਨਿਕਾ

24. ਮਿਸਰ

25. ਏਰੀਟਰੀਆ

26. ਇਥੋਪੀਆ

27. ਫਿਜੀ

28. ਗੈਂਬੀਆ

29. ਜਾਰਜੀਆ

30. ਘਾਨਾ

31. ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ

32. ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ

33. ਗਿਨੀ

34. ਹੈਤੀ

35. ਈਰਾਨ

36. ਇਰਾਕ

37. ਜਮੈਕਾ

38. ਜਾਰਡਨ

39. ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

40. ਕੋਸੋਵੋ

41. ਕੁਵੈਤ

42. ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

43. ਲਾਓਸ

44. ਲੇਬਨਾਨ

45. ਲਾਇਬੇਰੀਆ

46. ​​ਲੀਬੀਆ

47. ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ

48. ਮੋਲਡੋਵਾ

49. ਮੰਗੋਲੀਆ

50. ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ

51. ਮੋਰੋਕੋ

52. ਨੇਪਾਲ

53. ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ

54. ਨਾਈਜੀਰੀਆ

55. ਪਾਕਿਸਤਾਨ

56. ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ

57. ਰੂਸ

58. ਰਵਾਂਡਾ

59. ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ

60. ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ

61. ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼

62. ਸੇਨੇਗਲ

63. ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ

64. ਸੋਮਾਲੀਆ

65. ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ

66. ਸੁਡਾਨ

67. ਸੀਰੀਆ

68. ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ

69. ਥਾਈਲੈਂਡ

70. ਟੋਗੋ

71. ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ

72. ਯੂਗਾਂਡਾ

73. ਉਰੂਗਵੇ

74. ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ

75. ਯਮਨ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ।" ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਨ।" ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (IV) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (NIV) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਲਈ "ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ" ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 75 "ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

STOP IMMIGRATION VISA USA
USA STOPS VISA
ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ
US BANS IMMIGRATION VISAS
NO VISA FOR PAKISTAN BANGLADESH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.