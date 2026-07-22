ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 11ਵੀਂ ਰਾਤ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ, ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
By ANI
Published : July 22, 2026 at 1:50 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਂਗਰਾਂ, ਡਰੋਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:15 ਵਜੇ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।"
CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CENTCOM ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਂਗਰਾਂ, ਡਰੋਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
CENTCOM ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CENTCOM ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਕ IRIB (ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
IRIB ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚਾਵਰ ਅਤੇ ਅਬਦਾਨਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਬਦਾਨਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਰਕੋਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IRIB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਾਨੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਦਰ ਅਹੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। IRIB ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਸ਼ਹਿਰ (ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ) ਅਤੇ ਤਬਰੀਜ਼ (ਪੂਰਬੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, IRIB ਨੇ ਬੇਹਬਾਹਨ ਅਤੇ ਓਮਿਦੀਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
USS Mason (DDG 87) conducts a replenishment-at-sea while sailing in regional waters. pic.twitter.com/MNBgG5apNC— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
IRIB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੂਚੇਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਬਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਨਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ; ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।