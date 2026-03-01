ETV Bharat / international

ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ; ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਈਰਾਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 201 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ (AP)
ਤਹਿਰਾਨ: ਅਮਰੀਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਨੇਤਾ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ-ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ "ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗਮੀ" ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ" ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 108 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 201 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਜਾਰਡਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

