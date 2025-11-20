ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ, ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵੇਚਣ ਲਈ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 20, 2025 at 1:57 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ FGM-148 ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ M982A1 ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ-ਗਾਈਡਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (DSCA) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 100 ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਫਲਾਈ-ਟੂ-ਬਾਈ ਰਾਊਂਡ, 25 ਕਮਾਂਡ-ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 216 ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-MDE (ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ) ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਕੀਕਰਣ ਕਿੱਟ (iPIK) ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ (PEFCS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਪ੍ਰੋਪੇਲੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ USD 47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
DSCA ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।"
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।" ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਰਲਿੰਗਟਨ, VA ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ RTX ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਸੈੱਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਸੈੱਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DSCA ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।