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ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ।"

ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

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ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ।" (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2026 at 10:03 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਾਲਰੂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲਰੂਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 90,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ "ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਰੂਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।"

TAGGED:

ਬਾਲਰੂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮੀਖਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ
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