ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ? ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕਤਰ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਡੀਲ !
ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ ਗਿੜ-ਗਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਬੋਲਿਆ "ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : June 29, 2026 at 10:14 PM IST
ਦੋਹਾ: ਕੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਅ "ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼" ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇਣਾ। ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅੁਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।