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ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ।

U.S. and Iran exchange strikes
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 9:50 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। CENTCOM ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਹਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ CENTCOM ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। CENTCOM ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੁੰਬ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਲ ਸੈਨਾ

ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CENTCOM ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਹਾਜ਼

17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CENTCOM ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, CENTCOM ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

TAGGED:

US STRIKES IRAN
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਹਮਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ
US IRAN WAR BEGAN AGAIN

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